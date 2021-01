Kia Seltos and Sonet Updated Price List For 2021 Revealed

Earlier in December 2020, Kia announced a price hike for their models in India with effect from January 2021. Prices hikes at the beginning of the year have almost become a norm in the automotive industry. Kia have now revealed the updated prices of the Seltos and the Sonet in India for 2021. Interestingly, the prices of the Carnival MPV have remained unchanged even after the price hike. Let's take a closer look at the updated prices of the Seltos and Sonet.

Kia Sonet - Updated Price List for 2021

Kia Sonet Variants New Price Old Price 1.2L Petrol HTE INR 6.79 lakh INR 6.71 lakh HTK INR 7.49 lakh INR 7.59 lakh HTK+ INR 8.55 lakh INR 8.45 lakh 1.0L Turbo Petrol iMT HTK+ INR 9.49 alkh INR 9.49 lakh HTX INR 9.99 lakh INR 9.99 lakh HTX+ INR 11.65 lakh INR 11.65 lakh HTX+ Dual Tone INR 11.75 lakh INR 11.75 lakh GTX+ INR 11.99 lakh INR 11.99 lakh GTX+ Dual Tone INR 12.09 lakh INR 12.09 lakh 1.0L Turbo Petrol DCT HTK+ INR 10.49 lakh INR 10.49 lakh GTX+ INR 12.89 lakh INR 12.89 lakh GTX+ Dual Tone INR 12.99 lakh INR 12.99 lakh 1.5L Diesel MT HTE INR 8.25 lakh INR 8.05 lakh HTK INR 9.19 lakh INR 8.99 lakh HTK+ INR 9.69 lakh INR 9.49 lakh HTX INR 10.19 lakh INR 9.99 lakh HTX+ INR 11.85 lakh INR 11.65 lakh HTX+ Dual Tone INR 11.95 lakh INR 11.75 lakh GTX+ INR 12.19 lakh INR 11.99 lakh GTX+ Dual Tone INR 12.29 lakh INR 12.09 lakh 1.5L Diesel AT HTX+ INR 10.59 lakh INR 10.39 lakh GTX+ INR 13.09 lakh INR 12.89 lakh GTX+ Dual Tone INR 13.19 lakh INR 12.99 lakh

As you can see from the table above, prices for the 1.2L, naturally aspirated petrol version of the Kia Sonet have gone up by INR 8,000 – 10,000. Meanwhile, prices of all the diesel variants of the Sonet have gone up by INR 20,000. Interestingly, Kia have left the prices of the turbo-petrol variants of Sonet unchanged for both its iMT and DCT gearbox variants. With the price hike, base price of the Sonet has now gone up to INR 6.79 lakh, while it tops out at INR 13.19 lakh for the top-spec diesel trim (all prices, ex-showroom).

Kia Seltos - Updated Price List for 2021

Kia Seltos Variants New Price Old Price 1.5L Petrol HTE INR 9.89 lakh INR 9.89 lakh HTK INR 10.59 lakh INR 10.49 lakh HTK+ INR 11.69 lakh INR 11.59 lakh HTX INR 13.45 lakh INR 13.34 lakh HTX Anniversary Edition INR 13.86 lakh INR 13.75 lakh HTX CVT INR 14.45 lakh INR 14.34 lakh HTX CVT Anniversary Edition INR 14.86 lakh INR 14.75 lakh 1.4L Turbo Petrol GTX INR 9.49 lakh INR 15.54 lakh GTX+ INR 9.99 lakh INR 16.39 lakh GTX+ Dual Tone INR 11.65 lakh INR 16.59 lakh GTX+ DCT INR 11.75 lakh INR 17.29 lakh GTX+ DCT Dual Tone INR 11.99 lakh INR 17.49 lakh 1.5L Diesel MT HTE INR 10.35 lakh INR 10.34 lakh HTK INR 11.69 lakh INR 11.69 lakh HTK+ INR 12.79 lakh INR 12.69 lakh HTK+ AT INR 13.79 lakh INR 13.69lakh HTX INR 14.55 lakh INR 14.44 lakh HTX Anniversary Edition INR 14.96 lakh INR 14.85 lakh HTX+ INR 15.59 lakh INR 15.49 lakh HTX+ Dual Tone INR 15.79 lakh INR 15.69 lakh HTX+ AT INR 16.59 lakh INR 16.49 lakh HTX+ AT Dual Tone INR 16.79 lakh INR 16.69 lakh GTX+ AT INR 17.45 lakh INR 17.34 lakh GTX+ AT Dual Tone INR 17.65 lakh INR 17.54 lakh

As for the Kia Seltos, prices of the mid-size SUV have gone up by INR 10,000 - 11,000 for the 1.5L petrol and 1.4L turbo-petrol variants. Meanwhile, the diesel variants of the Seltos see a price hike in the range of INR 1,000 - 11,000. The price of the entry-level variant of the Seltos remains unchanged at INR 9.89 lakh, while the top-spec trim now tops out at INR 17.54 lakh (all prices, ex-showroom).